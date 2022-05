Knjiga Samoumiritev je nastala na podlagi priljubljene, istoimenske radijske oddaje na Prvem programu Radia Slovenija, ki jo je vodila novinarka Mojca Delač. V sodelovanju s prof. dr. Borutom Škodlarjem, psihiatrom in psihoterapevtom, so se spomladi leta 2020 z oddajo takoj odzvali na stiske, strahove in vprašanja, ki jih je sprožila pandemija koronavirusa in ponudili praktične strategije, metode in vaje, ki prispevajo k pomirjanju, duševni dobrobiti in notranjemu ravnovesju.

V knjigi Samoumiritev je zbranih 52 vaj, ki so vsebinsko raznovrstne, s poglobljenim razmislekom v uvodu in praktičnimi vajami v nadaljevanju. Nikakor niso namenjene samo kriznim časom, ampak so koristna možnost, kako lahko prav vsak dan namenimo sebi in času zase. Za svojo rast, dobrobit in – pomiritev. Od tega, kako se pomirimo, če imamo na voljo le prostor svoje sobe, do tega, kako mir in spokojnost najdemo ob vsakodnevnih ritualih kot je umivanje zob ali pitje čaja. Korak za korakom. Tudi v slednjem je priložnost za pomirjenost.