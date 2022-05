Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško prihaja do zastojev, poroča prometno-informacijski center. Več kot dve uri je na vstop v državo trenutno treba čakati na Dragonji in Sečovljah, na mejnih prehodih Gruškovje, Starod, Jelšane in v Vinica pa se čaka okoli pol ure.

Zaradi povečanega prometa in slabega vremena je na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani promet upočasnjen in zgoščen na posameznih odsekih, še opozarjajo v centru.