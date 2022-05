Okoli pol dvanajstih včeraj zvečer so na avtocesti med Slovensko Bistrico in Tepanjem trčili trije avtomobili. Kraj dogodka so zavarovali prostovoljni gasilci iz PGD Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice, prav tako so reševalcem pomagali pri oskrbi poškodovanim ter z vpojnimi sredstvi posipali razlite motorne tekočine. Eno osebo, ki je bila v šoku, so gasilci našli na nasprotnem voznem pasu.

Tri poškodovane so odpeljali v UKC Maribor, ena oseba pa je umrla.