»Kar zadeva podjetja s sedežem na ruskem ozemlju, katerih lastniki so državljani sovražnih držav, kjer je bila sprejeta odločitev o zasegu ruskega premoženja, je pošteno sprejeti recipročne ukrepe in zapleniti njihovo premoženje,« je dejal predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin. Izkupiček potencialne prodaje tega premoženja pa bi bil uporabljen za razvoj Rusije.

Volodin je obtožil nekatere države, predvsem Litvo, Latvijo, Poljsko in ZDA, da kršijo mednarodno pravo in se poslužujejo »čiste kraje« ruskega premoženja. Pri tem je poudaril, da sedaj ruski poslovneži kupujejo tuja podjetja, ki delujejo v Rusiji, in deleže partnerjev, ki želijo zapustiti ruski trg.

Jahte in vile ne prispevajo k razvoju Rusije

Njegove pripombe sledijo napovedi predloga predsednik ZDA Joe Biden za okrepitev gospodarskega pritiska na Rusijo z okrepljenimi postopki zasega in zaplembe premoženja, ki bi omogočili prodajo zaseženega premoženja oligarhov za odpravo škode, ki jo je povzročila Rusija, in za pomoč pri izgradnji Ukrajine.

»Ta odločitev ne bo vplivala na gospodarstvo naše države. Jahte, vile in drugo premoženje bogatih ruskih državljanov ne prispevajo ničesar k razvoju Rusije,« je glede tega še dodal Volodin.