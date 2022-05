Danes bo pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Te se bodo marsikje nadaljevale v večer in v noč na ponedeljek. Pihal bo šibak severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. Pihal bo šibak severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija.

V torek in sredo kaže na več sončnega vremena, verjetnost popoldanskih ploh bo nekoliko manjša.

Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.