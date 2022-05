Delovni nesreči sta bili včeraj usodni za kar dva človeka. V občini Dobrepolje je pri spravilu lesa in delu na gozdni cesti deblo že podrtega drevesa stisnilo glavo otroka. »Gasilci PGD Ribnica in Zagorica smo skupaj z domačini oživljali otroka do prihoda reševalcev, vendar je bilo oživljanje neuspešno,« so sporočili ribniški prostovoljni gasilci in svojcem izrekli globoko sožalje. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. O ugotovitvah bodo ovestili pristojno državno tožilstvo.

Nekaj ur prej, okoli devete ure zjutraj, pa se je tragična nesreča pripetila pri naselju Arto v občini Sevnica, kjer je pri sečnji v gozdu drevo padlo na občana. Posredovali so reševalci iz Krškega ter gasilci PGD Sevnica, ki moškemu niso mogli pomagati, so pa truplo nesli do glavne ceste in pomagali pogrebni službi.