Stavba, v kateri so bili hotel, stanovanja in kino, se je v mestu Changsha v provinci Hunan porušila v petek popoldne. O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo, po navedbah mestnih oblasti pa so izpod ruševin doslej rešili pet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mediji so objavili posnetke gasilcev, kako si utirajo pot med kupom kovinskih in betonskih plošč, medtem ko reševalci iščejo morebitne preživele. Pri tem jim pomagajo tudi reševalni psi.

Oblasti vzroka za zrušenje stavbe niso navedle, so pa zaokrožila ugibanja, da je do nesreče prišlo zaradi prekomernih sprememb na stavbi.

»Najemniki so v različnem obsegu naredili strukturne spremembe prostorov, «je poročala kitajska televizija CCTV in ob tem dodala, da preiskujejo vzrok za zrušenje stavbe.

Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k iskanju žrtev "za vsako ceno", so še poročali mediji in dodali, da je ukazal temeljito preiskavo vzroka dogodka.

Zrušenje stavb na Kitajskem ni redkost, zlasti zaradi slabih varnostnih standardov in korupcije med uradniki, ki so zadolženi za nadzor in uveljavljanje standardov kakovosti gradnje, še poroča AFP.