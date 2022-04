Korać je od torka v zagrebškem zaporu Remetinec, kamor je z neznane lokacije prišel v spremstvu svojega odvetnika, potem ko je izvedel, da proti njemu teče kazenski postopek v zvezi s ponarejanjem potne listine. Po navedbah njegovega odvetnika je želel razrešiti situacijo. Kako je izvedel, da proti njemu na Hrvaškem teče sicer tajni postopek, ni znano.

Doslej še neobsojen

Koraća so mediji povezovali s srbskim zemunskim in tudi črnogorskim škaljarskim klanom. Njegov odvetnik zatrjuje, da Korać doslej še ni bil obsojen in da proti njemu v Srbiji ne teče noben kazenski postopek. Po poročanju hrvaškega dnevnika Jutarnji list je bila proti Koraću uvedena preiskava zaradi ponarejenega hrvaškega potnega lista, v njegovi odsotnosti pa so mu odredili preiskovalni zapor, medtem ko je Hrvaška za njim razpisala mednarodno tiralico in evropski priporni nalog.

Jutarnji list je ob tem še poročal, da je bil proti Koraću v Srbiji uveden postopek zaradi spodbujanja k uboju, vendar je bil zaradi pomanjkanja dokazov ustavljen, tako da je postopek zaradi ponarejenega hrvaškega potnega lista edini postopek, ki sedaj teče proti njemu.

Povezave z likvidacijami

Koraća so povezovali z likvidacijo pripadnikov kriminalnega okolja v Srbiji, Črni gori in tudi v drugih državah. Konec leta 2017 naj bi tudi organiziral prihod Splitčanov, ki so se pretepali na nogometni tekmi med Partizanom in Crveno zvezdo v Beogradu.

Po poročanju medijev je Korać oseba, ki uživa največje zaupanje vodje zemunskega klana Luke Bojovića in velja za njegovo desno roko. Bojović je bil februarja 2012 aretiran v Španiji, kjer tudi prestaja zaporno kazen. Organizacija tega klana je podobna škaljarskemu klanu, ki je »v vojni« z rivalskim kavaškim klanom.