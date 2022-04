V noči s četrtka na petek je 44-letni slovenski državljan streljal po pristanišču v Gaženici, prvi streli so odjeknili okoli enajste ure zvečer. Po osmih urah pogajanj na bencinski črpalki, kjer se je možakar za več ur »ustalil«, se je predal policiji. Ta ga je aretirala in najprej odpeljala na pregled v bolnišnico, potem pa na zaslišanje na policijo. 44-letnik je osumljen več kaznivih dejanj, med drugim povzročitve splošne nevarnosti in poskusa umora policista. Zaradi teže kaznivih dejanj je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.

Lažje poškodoval policista

Po poročanja časnika Jutarnji list je bil moški v četrtek na poti proti Črni gori, ko se je ustavil na bencinski postaji in začel kupovati nekatere stvari in evre. V nekem trenutku je izvlekel karabin in težko lovsko orožje ter sedel pred bencinsko postajo in tako sedel daljši čas. Opazila ga je policistka, ki je šla mimo, in ga pobarala, kaj počne. Pri tem naj bi moški vulgarno v angleščini zavpil »Fuck police«, po naše »je**š policijo« in začel streljati proti morju. Nato se je po besedah vira z zadrske policije »začela prava drama, saj je streljal več kot desetkrat, nekajkrat tudi proti policiji«.

44-letni moški je streljal v smeri morja, pa tudi v policiste, pri čemer je lažje ranil enega od njih, so za hrvaške medije potrdili na policiji v Zadru. Naboj je policista na srečo le oplazil. S streli je povzročil tudi nekaj škode v trgovini na bencinski postaji. Po večurnih pogajanjih k predaji je 44-letnik nekaj pred sedmo uro zjutraj to storil.