Skupina, ki je znana tudi pod kratico 5SOS, je doslej poleg Irske nastopila še v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Belgiji, na Poljskem in Češkem. Pred nastopom v Ljubljani bodo nastopili tudi na Madžarskem in v Avstriji. Po Sloveniji jih pričakujejo še v Italiji in Franciji, nato bo po koncu evropskega dela turneje nastopila še v ZDA, Mehiki, Kanadi in v Avstraliji.

Osvojili ogromno prestižnih nagrad

5SOS, ki delujejo od leta 2011, so prodali preko deset milijonov izvodov albumov in več kot dva milijona vstopnic za koncerte po vsem svetu. Število pretokov njihovih pesmi pa presega sedem milijard, kar jih uvršča med najbolj uspešne avstralske glasbene izvajalce v zgodovini. So edina skupina v zgodovini glasbenih lestvic, ki se je s prvimi tremi studijskimi ploščami zavihtela na prvo mesto lestvice Billboard 200.

Skupina, v kateri delujejo Luke Hemmings (vokali/kitara), Michael Clifford (vokali/kitara), Calum Hood (vokali/bas kitara) in Ashton Irwin (vokali/bobni), je osvojila številna priznanja in prestižne nagrade, kot so American Music Awards, People's Choice Awards, dve iHeartRadio Music Awards, osem MTV European Music Awards, pet ARIA Awards, dve APRA in dve MTV Video Music Awards.

Dolga in razburkana pot

Skupina 5SOS je nastala leta 2011, ko so Luke Hemmings, Michael Clifford in Calum Hood, ki so vsi hodili na isto srednjo šolo, posneli prve priredbe za Youtube. Trio je takrat k sodelovanju povabil še bobnarja Ashtona Irwina in skupina je postala popolna.

Po skromnih začetkih so jih kmalu opazile velike glasbene založbe. Tako so v dobrih desetih letih prehodili dolgo in razburkano pot od debitantskih pesmi od punk rocka in goth ter industrial zvoka vse do rafiniranega popa in elektronskega dance popa.

Glasbene stile, ki jih zastopajo 5 Seconds of Summer bi lahko zapisali kot pop rock, pop, pop punk, power pop, rock in new wave. Rolling Stone jih je označil za emo-gone-pop, Goldfinger pa je zapisal, da so najboljši pop punk band. Po izdajah albumov Youngblood in Calm, so svoje pop punk korenine vpeljali v raziskovanje popa, new wavea, rocka in pop rocka.

5 Seconds of Summer so zelo aktivni tudi pri dobrodelnih dejavnostih.