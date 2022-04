»Nenehno brutalno bombardiranje, stalni ruski napadi na infrastrukturo in stanovanjska naselja pričajo o tem, da si Rusija želi, da bi bilo to območje zapuščeno,« je dejal Zelenski v videosporočilu glede dogodkov v regijah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine.

Ne glede na to je Zelenski močno hvaležen za vso pomoč, zlasti ZDA. Zahvalil se je ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in ameriškemu kongresu za pospešitev pomoči Ukrajini v boju proti ruskim napadalcem. To jim bo po njegovih besedah pomagalo v boju z »ideološkimi nasledniki nacistov, ki so začeli vojno proti nam in naši državi«.

Različna poročila: Ukrajina o spodletelih napadih, Rusija o na stotinah zadetih vojaških objektih

Ukrajinska vojska je v svojem poročilu o poteku spopadov poročala o novih ruskih napadih, s poudarkom na vzhodu Ukrajine, pri čemer navaja, da Rusija ni zabeležila vojaških uspehov. Ruska stran medtem poroča, da so njihove sile zadele na stotine vojaških objektov v Ukrajini.

»Spopadi se nadaljujejo,« piše v današnjem poročilu generalštaba ukrajinske vojske. V bližini mesta Izjum v regiji Harkov Rusija še naprej kopiči svoje sile za napade. Ruske oborožene sile poskušajo na več mestih napredovati v notranjost države, vendar so bili napadi odbiti.

V jeklarni borci ali civilisti?

V regiji Dnipropetrovsk so ruske enote streljale na cilje z raketami in topništvom. Ruske oborožene sile se pri tem delno prerazporejajo in krepijo svoje enote. Na separatističnih območjih Luganska in Donecka na vzhodu države, kjer sedaj poteka glavnina spopadov, so ukrajinske sile odbile 14 napadov. Uničile so tudi enajst tankov, devet dronov in sedem topniških sistemov, poroča dpa.

Še naprej ostaja nejasna situacija okoli jeklarne Azovstal v južnem mestu Mariupolj. Po ruskih informacijah naj bi se v bunkerjih industrijskega območja skrivalo okoli 2500 ukrajinskih borcev in tujih plačancev. Po podatkih Kijeva pa tam na evakuacijo čaka tisoč civilistov, tudi otroci.

Rusija poroča o uspehih

Rusija sicer poroča o vojaških uspehih v Ukrajini. Po navedbah ruske vojske so v novih raketnih in topniških napadih zadeli na stotine vojaških objektov v Ukrajini. Rusko letalstvo je ponoči uničilo štiri skladišča streliva in skladišče goriva na vzhodu, je v Moskvi danes sporočilo ministrstvo za obrambo.

Po besedah tiskovnega predstavnika ministrstva Igorja Konašenkova je bilo v napadih »uničenih« tudi 120 ukrajinskih borcev.

Rusko topništvo pa je ponoči zadelo 389 vojaških objektov, vključno s številnimi položaji ukrajinskih enot. Ruska zračna obramba je sestrelila 18 brezpilotnih letal. Po besedah Konašenkova so doslej onesposobili več kot 2600 ukrajinskih tankov in oklepnikov, okoli 650 dronov, 142 letal in 112 helikopterjev. Teh podatkov sicer ni mogoče neodvisno preveriti.