Sodnik Arthur Engoron je v ponedeljek Trumpa spoznal za krivega zaničevanja sodišča in ga kaznoval s po 10.000 dolarji na dan, dokler tožilstvu ne bo predal dokumentov. Trump je v petek zatrdil, da zahtevanih dokumentov nima, in zahteval odpravo kazni.

Iskali na Floridi, v New Yorku pa ne

Sodnik ni bil navdušen in je kritiziral sodno izjavo, v kateri Trump ni pojasnil, ali je skušal priti do dokumentov in kako jih hrani. Trump je namreč v dveh odstavkih napisal le, da misli, da so dokumenti, ki jih je pravosodna ministrica zahtevala že lani decembra, »nekje« v njegovem podjetju Trumpova organizacija.

Sta pa prizadevanja za »odkritje« dokumentov pojasnila Trumpova odvetnika Alina Habba in Michael Madaio, ki sta zapisala, da sta v iskanju dokumentov marca obiskala Trumpa na Floridi. Tožilec Andrew Amer je menil, da bi morali iskati tudi po Trumpovi stolpnici v New Yorku, v njegovih drugih stanovanjih in na elektronskih napravah, preden bi lahko sodišče sploh obravnavalo pritožbo na kazen.

Pravosodna ministrica Trumpa toži, ker je med preiskavo ugotovila, da je različno prikazoval vrednost svojega premoženja za različne potrebe. Ko je šlo za iskanje posojil, naj bi premoženje napihnil, ko pa je šlo za davke, je bilo isto premoženje komajda še kaj vredno.

Tožba zaradi političnega nadlegovanja

Trump je vmes vložil tožbo proti pravosodni ministrici zaradi političnega nadlegovanja. Ustna predstavitev stališč v tej tožbi se bo začela 13. maja. Trump trdi, da je civilna tožba Jamesove le nadaljevanje »največjega lova na čarovnice v človeški zgodovini«.

Teče tudi kazenska preiskava Trumpa zaradi podobnih razlogov, ki jo vodi tožilstvo Manhattna. A novega tožilca Alvina Bragga njegovi demokrati obtožujejo, da ne kaže prave volje za nadaljevanje tožbe, ki jo je nasledil od Cyrusa Vancea mlajšega. Prejšnji tožilec je preiskavo Trumpa vlekel do letos, ko ga je nasledil Bragg. Z obtožbo, da se zavlačuje preiskavo, sta odstopila dva tožilca, vendar pa Bragg trdi, da gre preiskava naprej.

Doslej so je kazen doletela Trumpovega računovodjo Allena Weisselberga z obtožbo, da je namesto plačil v denarju prejemal razne usluge, kot je zastonj stanovanje in šolnino za otroke, da bi se tako on kot Trumpova organizacija izognili plačevanju davkov. Trump je sicer že med kampanjo leta 2016 javno povedal, da skuša plačati čim manj davkov, kar naj bi sicer delali vsi njemu podobni, torej premožni Američani.