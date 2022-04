Da bo vodstvo stranke v primeru slabega volilnega rezultata (če bi dobili manj kot sedem odstotkov podpore) ponudilo svoj odstop, so se dogovorili že pred volitvami, je v izjavi pred parlamentom pojasnil Luka Mesec. To so tudi storili. Svet stranke je odstop obravnaval že v torek, ko so se dobili v živo, včeraj pa so srečanje nadaljevali prek Zooma. »Vmes so imeli tri dni za razmislek,« je povedal Mesec in dodal, da so se vsi vpleteni glasovanja vzdržali. 25 članov sveta je vodstvo podprlo, pet jih je bilo proti.

»Z novim mandatarjem sva se slišala že danes, dobiva pa se v torek. Srečali se bomo tudi z SD kot s tretjim koalicijskim partnerjem. Takrat lahko tudi že pričakujete konkretne predloge,« je bil jasen Mesec.

Neformalni pogovor že pred dnevi

Vodstvo stranke Levica je zaradi slabega volilnega rezultata na nedavnih državnozborskih volitvah ponudilo odstop. Na volitvah 2018 je stranka prejela 9,3 odstotka glasov in devet poslanskih mandatov, tokrat pa jo je podprlo zgolj 4,43 odstotka volivcev, s čimer so si v parlamentu zagotovili pet poslanskih mest. Svet stranke je sinoči izrekel zaupnico Mescu, izvršnemu odboru pa podelil mandat za pogajanja za vstop Levice v vlado Roberta Goloba. Z njim je Mesec sicer že v ponedeljek opravil neformalni pogovor.

V Levici so navedli, da je bilo osrednje sporočilo njihove kampanje na volitvah, da ni dovolj zgolj menjava oblasti, ampak da je glas za Levico zagotovilo za to, da Slovenija dobi vlado, ki bo delovala v prid ljudi. »Da to sporočilo ni prodrlo, štejemo kot svoj glavni neuspeh,« so zapisali. Glede na statut stranke izvršni odbor sicer sestavlja 12 članov, med drugim koordinator stranke in njegov namestnik oz. namestnica, generalni sekretar stranke, vodja poslanske skupine in sekretar poslanske skupine.