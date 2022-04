Ob tem je minister med petkovim obiskom v Lendavi zavrnil, da bi Madžarska kršila dogovorjene sankcije EU, ker je pristala na ruske zahteve, da bo plin plačevala v rubljih, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. »Ni res, da so drugi to zavrnili, so le manj odprti glede tega,« je dejal, odgovornost za »zmedo« pa pripisal »prevladujočim mednarodnim medijem«, ki da »načrtno izkrivljajo resnico«.

S političnimi izjavami se ne more ogrevati

»Lahko imamo politične razprave glede tega, da potrebujemo druge energetske vire ali kako pomembna je neodvisnost od ruskega plina, vendar pa ne moremo kupovati plina na ideoloških ali filozofskih osnovah, gre za fizični proces,« je dejal.

»Če bi lahko uvažali od drugod, bi to počeli, vendar pa bi za to morali odkriti nova nahajališča plina in zgraditi nove plinovode,« je dejal Szijjarto. »Ne moremo ogrevati stanovanj s političnimi izjavami,« je še dodal v Lendavi, kjer je sicer obiskal madžarsko manjšino v Sloveniji in se sestal z vnovič izvoljenim poslancem madžarske narodne manjšine Ferencem Horváthom in županom Lendave Janezom Magyarjem.

Kršenje sankcij

Predsednica Evropske komisije je sicer v sredo opozorila, da predstavlja plačevanje ruskega plina v rubljih, če to ni predvideno v pogodbi, kršenje sankcij EU proti Rusiji. Tedaj je ruski plinski dobavitelj Gazprom ustavil dobave plina Poljski in Bolgariji, ker nista pristali na to, da bi plin plačevali v rubljih.

»Naše smernice so zelo jasne. Plačevanje v rubljih, če to ni predvideno v pogodbi, predstavlja kršenje naših sankcij,« je v sredo poudarila von der Leynova.

Pojasnila je, da je okoli 97 odstotkov pogodb o dobavi ruskega plina v evrih ali dolarjih. Rusko zahtevo za plačevanje v rubljih je označila za enostransko potezo, ki je v nasprotju s pogodbami. Podjetja, ki imajo pogodbe v evrih oziroma dolarjih, po njenih besedah ne smejo pristati na ruske zahteve. »To bi predstavljalo kršitev sankcij in s tem veliko tveganje za podjetja,« je poudarila.