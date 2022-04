Glasovanje, ki je po poročanju španske tiskovne agencije EFE potekalo v četrtek zvečer, je prineslo štiri glasova za in enega proti. S tem se je končala skoraj desetletje dolga bitka kluba z lokalnimi oblastmi za odobritev načrtov za stadion.

Dolgoletna želja

»Rad bi se zahvalil Jorgeju Masu in Joseju Masu ter celotni družini Mas, ker so verjeli v moje sanje in jih uresničili,« je nekdanji kapetan angleške izbrane vrste napisal ob fotografijo praznovanja tega dosežka, ki jo je objavil na Instagram. Beckham si je namreč že dolgo želel, da bi Inter domače tekme igral v Miamiju in ne več v bližnjem mestu Fort Lauderdale.

Beckham je namero po nakupu Miamijske franšize objavil leta 2014, in sicer za 25 milijonov dolarjev, kar je bilo vključeno v Beckhamovo pogodbo, ki jo je še kot nogometaš LA Galaxy podpisal leta 2007.

Od takrat pa se je skupaj s solastnikoma boril z lokalnimi oblastmi, da bi franšiza dobila svoj stadion v Miamiju. Ta je bil sicer sprva predviden v centru Miamija, zadnji načrt pa je vseeno drugačen, saj gradnjo stadiona Miami Freedom Park predvideva v bližini letališča, imel naj bi okoli 25.000 sedežev, nakupovalni center, pisarne in hotel s 750 sobami.

Dodatna prenova igrišča za golf

Projekt vključuje tudi prenovo bližnjega obstoječega igrišča za golf Melreese, ki naj bi postal 23 hektarov velik javni park.

Lastniki Miamija bodo, ko bo stadion odprt, za najem okoli 30 hektarjev javnih površin, morali občini letno plačati 4,3 milijona dolarjev, kolikor znaša najnižja najemnina.