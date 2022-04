Poljska bo tako s svojimi lovci F-16 varovala tudi slovaški zračni prostor. Kot je dejal Blaszcak, »bo povsem naravno« za poljsko letalstvo, da bodo povečali svoje območje nadzora tudi nad južno sosedo. Slovaška je manjša od Poljske, obe sta članici zveze Nato in obe mejita na Ukrajino, ki jo v boju proti Rusiji tudi intenzivno podpirata z vojaško in humanitarno pomoč.

Servis le v Rusiji

V Bratislavi so sicer sprva zavračali medijske navedbe, da naj bi Slovaška prisluhnila ukrajinskim pozivom, naj države, ki še imajo sovjetske mige, pošljejo ta letala za pomoč v boju z ruskim letalstvom. Ukrajinski piloti so namreč izurjeni za letenje s temi tipi letal.

Slovaška sicer skuša zamenjati svoje mige, tudi zato, ker jih lahko servisira le v Rusiji, a še vedno čaka na ameriške lovce F-16, ki jih je naročila pred več leti. In dokler teh ne bo, so bili migi nujni za varovanje slovaškega zračnega prostora, so pojasnjevali v Bratislavi.

Kritike opozicije

Podobno je Slovaška sprva zavračala možnost, da bi Ukrajini poslala sistem zračne obrambe S-300, ki prav tako še izvira iz sovjetskih časov. Potem pa so se v začetku aprila v Bratislavi premislili in dokaj presenetljivo sporočili, da so sistem že tajno posredovali Ukrajini.

Slovaška vlada se sicer zaradi vojaške pomoči Ukrajini sooča tudi s kritikami opozicije, ki trdi, da vlada zavaja lastne državljane in ogroža nacionalno varnost, ker da je država brez primerne vojaške obrambe.