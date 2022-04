V SD naj bi preprečili odstop Fajonove

V Levici so v petek zvečer po dveh dneh razprave in premislekov odločali o ponujenem odstopu koordinatorja Levice Luke Mesca. Odstopa niso sprejeli. Po naših informacijah je napeto tudi pri Socialnih demokratih, kjer naj bi predsednica SD Tanja Fajon prav tako razmišljala o odstopu, a so jo prepričali, da podporo preveri na kongresu stranke.