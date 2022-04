Ta teden je v svetovnih medijih, predvsem pa britanskih, odmevala novica, da je zmagovalka lanskega OP ZDA v tenisu Emma Raducanu odslovila trenerja Torbena Beltza. Petinštiridesetletni trener si je ime ustvaril z Nemko Angelique Kerber, s katero je leta 2016 osvojil OP Avstralije in OP ZDA. Britanska najstnica se je po lanski zmagi v New Yorku presenetljivo razšla z Andrewom Richardsonom, s katerim se je v kratkem času od anonimne igralke prebila do ene najprepoznavnejših športnic na svetu. Z Richardsonom je Otočanka, rojena v Torontu, sodelovala kratek čas, saj je šele po wimbledonskem turnirju zamenjal Nigela Searsa. Beltzev naslednik bo že četrti trener Emme Raducanu v enem letu.

»Beltzu bi se rada zahvalila za vso predanost v zadnjih šestih mesecih. Je izjemen profesionalec in povsem predan delu, zato sem mu zelo hvaležna. Kljub temu menim, da potrebujem nov sistem treninga,« je svojo odločitev sporočila Emma Raducanu, za katero se zdi, da je v zadnjih mesecih vendarle našla boljšo igro, potem ko je bila po uspehu v New Yorku nekaj mesecev »lahka tarča« nasprotnic. Na svetovni lestvici se je prebila na enajsto mesto, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri.

S kom bo Emma Raducanu sodelovala v prihodnosti, javnosti še ni znano. V zadnjih tednih se je za nastop na pesku pripravljala v akademiji Riccarda Piattija. Italijan je v preteklosti sodeloval s Srbom Novakom Đokovićem, Hrvatom Ivanom Ljubičićem, Francozom Richardom Gasquetom in Kanadčanom Milošem Raonićem, pred kratkim pa se je razšel z rojakom Jannikom Sinnerjem, potem ko ga je pripeljal v elitno deseterico.

Čeprav je peščena teniška sezona na vrhuncu, se v zadnjih dneh veliko govori tudi o Wimbledonu, ki bo na »sveti travi« gostil najboljše igralce in igralke med 27. junijem in 10. julijem. Potem ko je še vedno negotova usoda ruskih in beloruskih igralcev, ki v svetu tenisa v podobi Daniila Medvedjeva, Andreja Rubljova, Aslana Karaceva, Arine Sabalenka, Viktorie Azarenka in drugih igrajo eno najvidnejših vlog, so organizatorji ta teden potrdili, da bodo v Londonu nastopili tudi necepljeni športniki. Novica je najbolj razveselila prvega igralca sveta Novaka Đokovića, ki je moral zaradi posledic svojega prepričanja izpustiti nastop na OP Avstralije.

Kot kaže, se bo pred vrhuncem peščene sezone, ki bo od 22. maja do 5. junija v Parizu, pravi čas vrnil na igrišča tudi Rafael Nadal. Kralj peska je ta teden potrdil, da bo nastopil na mastersu v Madridu. »Kljub kratki pripravi po poškodbi sem se odločil, da bom igral v Madridu. Veselim se iger pred domačim občinstvom,« je sporočil Rafael Nadal, sicer velik navijač Reala iz Madrida. Razporeda igranja v Madridu še ni, a ne gre dvomiti, da bodo šli organizatorji tako na roko trinajstkratnemu zmagovalcu Rolanda Garrosa, da si bo lahko v srečo zvečer na stadionu Santiago Bernabeu v živo ogledal povratni dvoboj polfinala lige prvakov med Realom in Manchestrom Cityjem. Kako kvaliteten bo od 1. maja naprej turnir v Madridu, kaže podatek, da bodo na njem nastopili vsi štirje polfinalisti lanskega Rolanda Garrosa – Novak Đoković, Stefanos Cicipas, Rafael Nadal in Alexander Zverev.

Razveseljiva vest za slovenski tenis je ta teden bila, da je Tamara Zidanšek v Madridu dosegla prvo zmago na turnirju WTA po OP Avstralije. Konjičanka je na enem najmočnejših peščenih turnirjev na svetu premagala srečno poraženko Brazilko Beatriz Haddad Maio in se bo danes pomerila proti nekdanji prvi igralki sveta Viktorii Azarenka. Doslej se je z Belorusinjo pomerila enkrat, dvoboj šestnajstine finala v Monterreyu pa je na trdi podlagi s 6:2, 6:2 prepričljivo dobila Slovenka. Omenimo še, da v Madridu ne tekmuje najboljša igralka na svetu Iga Šwiatek. Poljakinja je po četrti zaporedni turnirski zmagi v Stuttgartu odpovedala nastop zaradi poškodbe. »Po zelo napornih tednih potrebujem čas za počitek in odpravo bolečin v rami,« je prek twitterja sporočila Iga Šwiatek.