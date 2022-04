Krimovke so skupinski del končale na šestem mestu z desetimi točkami (štiri zmage, dva remija, osem porazov), ki je še kot zadnje prinašalo napredovanje v osmino finala. Tam so se pomerile z madžarskim Ferencvarošem, ki je bil v vlogi favorita, a pred dvobojema v osmini finala so dobile nepričakovani rokometni darili. Zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino sta Rusijo zapustili levoroka ostrostrelka Ana Gros (CSKA Moskva) ter črnogorska reprezentantka in krožna napadalka Tatjana Brnović (Rostov Don), ki sta nato prispevali zelo velik delež k uvrstitvi Krima (zmaga doma s 33:26, poraz na Madžarskem z 22:26) med osem najboljših ekip v Evropi. Kristiansand je v skupini s slovenskimi prvakinjami osvojil drugo mesto z 20 točkami (10 zmag, štirje porazi) in se je neposredno uvrstil v četrtfinale.

Odmevna napoved Derepaskove

Na obračuna s Kristiansandom se je Krim v (skoraj) polni zasedbi začel pripravljati šele prejšnji petek, s svojo odločitvijo pa mu je delo olajšal tudi slovenski selektor Dragan Adžić. Črnogorec je za povratno (zadnjo) tekmo Slovenije proti svoji domovini v Podgorici v reprezentančnem pokalu EHF Euro doma pustil štiri Krimove igralke (Ana Gros, Tjaša Stanko, Nina Žabjek, Nataša Ljepoja), da so se lahko v klubskem dresu s soigralkami pripravljale na Norvežanke. »Časa za pripravo smo imele zelo malo, a sem vseeno prepričana, da bodo igralke dale vse od sebe in da bodo odigrale najboljšo tekmo v letošnji sezoni,« napoveduje trenerka Nataša Derepasko, ki jutri ne bo mogla računati na Majo Svetik (rehabilitacija po operaciji ramena) in Manco Jurič (zaradi poškodbe kolena mora na operacijo), negotov pa je nastop komaj 18-letne Betchaidelle Ngombele iz Konga.

Slovenski in norveški klub sta se v ligi prvakinj od sezone 2018/19 pomerila šestkrat, vseh šest tekem so dobile Skandinavke, a kar tri le z golom prednosti. V letošnjem tekmovanju sta se ekipi srečali v skupinskem delu: Krim je v Ljubljani oktobra lani po vodstvu z devetimi goli (15:6 v 26. minuti) na koncu izgubil za gol (26:27), na Norveškem pa februarja letos z minus 17 (20:37) doživel najhujši evropski poraz v sezoni. »Če se malce pošalim: v Stožicah bomo težko zmagali s takšno razliko, kot smo izgubili v Kristiansandu. To, da smo se v tej sezoni pomerili že dvakrat, je lahko prednost, a hkrati tudi slabost. Dobro jih poznamo, a tudi one nas. Toda mi imamo veliko prednost: od takratnih tekem imamo dve 'novinki', Grosovo in Brnovićevo, ki sta zelo veliki okrepitvi. Z Ano smo dobili 'šuterko' z desetih metrov, s Tatjano kakovostno igralko tako v obrambi kot napadu, zato ne potrebujemo menjave v obeh smereh,« dodaja Derepaskova.

Lekićeva ima recept za zmago

Srbkinja Andrea Lekić je z 39 goli tretja strelka Krima v letošnji ligi prvakinj (od teh jih je šest dosegla na dveh tekmah proti Kristiansandu), pred njo sta le rojakinja Katarina Krpež-Šlezak (74) in Slovenka Tjaša Stanko (71). Organizatorica igre, ki je Krimov dres nosila že med letoma 2007 in 2011, v staro jato pa se je vrnila pred to sezono, se dobro zaveda, da krimovke čakata težki tekmi z aktualnimi prvakinjami Evrope. »Že v Stožicah nas čaka težko delo, a edino, kar si želimo, je zmaga. Na prvi tekmi proti Norvežankam v tej sezoni smo odlično igrale v prvem polčasu, zdaj moramo takšno igro in ritem raztegniti na vseh šestdeset minut. Naša igra mora biti konstantna in brez velikih nihanj skozi celotno tekmo. A roko na srce, proti takšni ekipi, kot je Kristiansand, je to zelo težko,« se zaveda 34-letna Andrea Lekić, ki je po prvem odhodu iz Krima igrala še za madžarski Györ (2011–2013), makedonski Vardar (2013–2018), romunsko CSM Bukarešto (2018–2020) in črnogorsko Budućnost (2020–21).

Enak recept za uspeh ima tudi Krimova kapetanka in slovenska reprezentantka Nina Žabjek, ki na dveh tekmah proti Kristiansandu v letošnji ligi prvakinj ni dosegla gola. A Žabjekova si poleg zmage želi še nečesa drugega – čim bolj polnih tribun v Stožicah. »Tako kot tudi po številu gledalcev in podpore s tribun v zadnjem času raste košarkarski klub Cedevita Olimpija, si tudi na Krimu želimo, da bi nas navijači še bolj množično podprli. Mislim, da si to zaslužimo, da je športnih navdušencev v Ljubljani veliko, a so še malce sramežljivi. Želimo si, da bi tudi krimovke nastopile pred polnimi tribunami, kar bi nam dalo dodatno moč in krila,« upa Nina Žabjek. A domačemu klubu glede gledalcev ne gre na roko, da bo tekma na praznični dan, da bodo ljudje kljub napovedi slabega vremena uživali na izletih, piknikih in podobnih radostih ter da je Ljubljano že pred dnevi zaradi počitnic in praznikov začasno zapustilo veliko ljudi. Toda pregovor pravi, da (Ninino) upanje umira zadnje.