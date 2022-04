To je tudi prva črnogorska manjšinska vlada. Abazovićeva stranka URA ima vsega tri poslance. Večinsko podporo 46 glasov v 81-članskem parlamentu je vladi zagotovila največja parlamentarna, doslej opozicijska Demokratična stranka socialistov predsednika države Mila Đukanovića s tridesetimi poslanci, ki pa v vladi ne bo sodelovala. Bodo pa v njej še prosrbska in proevropska Socialistična ljudska stranka s petimi poslanci ter levosredinski Socialdemokrati s tremi in še nekaj poslancev etničnih manjšin. Abazović je s tremi poslanci zagotavljal minimalno vladno večino prejšnji prosrbski vladi nestrankarskega premierja Željka Krivokapića, ki je nastala leta 2020. Vladi z močnim zaledjem v srbski pravoslavni cerkvi je Abazović potem hrbet obrnil in februarja letos je padla. V črnogorskem političnem prostoru (pa tudi javni sferi) je sicer nastal jasen razkorak med prosrbskimi strankami, ki imajo podporo srbske pravoslavne cerkve, in proevropskim nacionalističnim blokom.

Abazović je ob potrditvi vlade dejal, da bi Črna gora lahko kmalu postala članica EU in da je ruska invazija na Ukrajino odprla tudi nove perspektive za Črno goro. Iz Bruslja je vlada dobila čestitke s pomenljivo pripombo, da je njena zunanja politika usklajena z evropsko, kar trenutno pomeni predvsem pridruževanje sankcijam proti Rusiji. Nova zunanja ministrica Jovana Marović do konca leta pričakuje smernice Bruslja za zapiranje dveh pogajalskih poglavij, »kar bi bilo vsebinsko znamenje, da je država v pogajanjih z EU napredovala«. agencije