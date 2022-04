Novico je sporočila tiskovna predstavnica Chrisa Heatona-Harrisa, ki je pristojen za strankarsko disciplino. Pojasnila je, da bo poslanec Parish zdaj do zaključka preiskave suspendiran iz stranke. Parish sam je prepričan, da bo preiskava temeljita. Članica opozicijske laburistične stranke Harriet Harman, ki je kot najdlje zaposlena poslanka znana kot "mati parlamenta" pa je Parisha pozvala k odstopu. V kolikor do tega ne pride, bi to bila nova sramota za spodnji dom parlamenta, je še dodala. Parish je tovrstne pozive sicer zavrnil in dejal, da bo kljub obtožbam še naprej opravljal svoje naloge poslanca za Tiverton in Honiton v jugozahodni Angliji.

Preiskava Parisha sicer prihaja v času, ko parlamentarni urad za pritožbe preiskuje najmanj 56 poslancev, vključno s tremi ministri, ki so obtoženi spolnih zlorab.

Konservativna stranka pa je bila že prejšnji teden predmet obtožb zaradi seksizma, potem ko je britanski časnik Mail on Sunday citiral neimenovane konservativne poslance, ki so obtožili namestnico vodje opozicijske laburistične stranke Angelo Rayner, da je skušala z razkazovanjem nog odvračati pozornost predsednika vlade Borisa Johnsona.