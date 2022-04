Začelo se bo v Sežani, kjer bo predzadnji Tabor poskušal premagati mesto višje uvrščene goste iz Radomelj in ohraniti možnosti, da se izogne dodatnim kvalifikacijam za obstanek v ligi. Še štirje krogi so in le še 12 točk na voljo, Radomlje pa Sežancem bežijo za sedem. Z zmago bi povečale razliko na deset in postale neulovljive. A kot je bilo razumeti njihovega trenerja po zmagi nad Muro, v Sežani predvsem ne smejo izgubiti. Radomljani se zdijo bolj sveži in ambicioznejši od gostiteljev, zato gre 1,51 velik dvojni znak njim. Obče pričakovanje glede na vplačila pri domačem stavniškem monopolistu je remi s kvoto 3,30, lahko pa pričakujemo intenzivno tekmo in prej manj kot več golov skupno, pa vendarle tudi gola v obeh mrežah. Kot da tekma vonja po izidu 1:1?

Za večerno sladico bo tekma za prvaka med Mariborom in Koprom. Koprčani so si kljub manjšemu naboru igralcev priborili položaj, da za prvim Mariborom zaostajajo le točko. In Maribor ni absoluten favorit. V zadnjih dneh jih je bilo slišati, da se primerjajo s suverenejšimi predniki, vendar pa jih ni pričakovati posebno predrzne. Vedo, da je Koper spredaj hiter. Prednost gostov se zdi pričakovano večja sproščenost, krasi jih tudi taktična odgovornost, tudi mentalno koherentnejši se zdijo. Osnovna ideja se zdi stava na manj kot 2,5 gola skupno, za kar je na voljo kvota 1,82, remi ne bi bil nobeno presenečenje, kot tudi ne zmaga Kopra.

Prva nedeljska tekma med Domžalami in Aluminijem bo za gostitelje manj pomembna, medtem ko morajo gostje igrati na zmago v lovu na teoretično še ulovljivo predzadnje mesto in možnost dodatnih kvalifikacij za obstanek. Sodeč po besedah trenerja Aluminija lahko pričakujemo spremenjeno postavo iz polomije proti Celju, pa vendarle zmago Domžal, za kar je na voljo niti ne majhna kvota 1,80, medtem ko je zmaga z več kot golom razlike vredna 3,00. Na zadnji tekmi bo Olimpija v ljubljanskem mestnem derbiju poskušala premagati Bravo. Glavna tekma za Šiškarje bo finale pokala, a zagotovo bodo poskusili kaj ušpičiti tudi v Stožicah. Več kot 2,5 gola skupno za kvoto 2,05.