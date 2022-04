Iz končnice v končnico. Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije v sredo izpadli iz evropskega pokala, ko jih je v četrtfinalu v razprodanih Stožicah ugnal Bursaspor, danes začenjajo izločilne boje v ligi ABA. Ljubljančani so redni del sklenili na četrtem mestu, po novem sistemu tekmovanja pa jih zdaj čaka serija na dve zmagi po sistemu 1-1-1 s peto Igokeo. Zmagovalca čaka v polfinalu najboljša ekipa po rednem delu Crvena zvezda. Za polfinalno vstopnico se bosta borila še Budućnost in FMP, uspešnejši pa se bo nato udaril s Partizanom.

Čeprav liga ABA ponuja novo možnost za preboj v evroligo, je razočaranje v zmajevem gnezdu po porazu proti Bursasporju še vedno veliko. Vsi se namreč zavedajo, kakšna priložnost je splavala po vodi in koliko težja je naloga v regionalnem tekmovanju, kjer pot do naslova prvaka pelje skozi Beograd. Naloga je težka že zaradi kakovosti nasprotnikov, ko pa k temu dodamo še tradicionalno balkansko kuhinjo, postane skoraj nemogoča. »Nismo še preboleli poraza proti Bursasporju. Veliko se pogovarjamo o tem in se vsi zavedamo, da smo imeli zgodovinsko priložnost. A hkrati je v nas tudi spoznanje, da smo v Evropi naredili korak naprej, zdaj pa ga želimo tudi v ligi ABA. Po lastnih izkušnjah vem, da je nova pomembna tekma najboljše zdravilo za bolečine. Igokeo spoštujemo, saj trener Dragan Bajić z njo opravlja odlično delo. Igrajo pametno in agresivno, z veliko menjavami v obrambi, zato bomo morali biti osredotočeni,« pravi trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Olimpija je Igokeo v letošnji sezoni obakrat visoko premagala, a temu kapetan Jaka Blažič ne pripisuje velikega pomena. »Nasprotnik je imel več časa za pripravo, a ni tako kakovosten, kot je Brusaspor, ki je resnično homogena ekipa. Zagotovo pa jih ne bomo podcenjevali. Tekmo vidimo kot priložnost, da očistimo glave in pozabimo na Bursaspor,« razmišlja Jaka Blažič, ki je priznal, da sredin poraz še vedno močno boli. »Dve noči smo razmišljali samo o tem, kaj smo naredili narobe. V glavi greš skozi vse situacije, a hkrati dojemaš, da časa ne moreš obrniti nazaj. Ni lahko potegniti sklepov, a smo to z igralci poskušali v četrtek, ko smo se pogovorili med seboj. Zdaj so pred nami novi izzivi, ki jih moramo vzeti resno.«

Končnica lige ABA, seriji za preboj v polfinale (1-1-1), prvi tekmi, danes ob 19. uri: Olimpija – Igokea, ob 21. uri: Budućnost – FMP, drugi tekmi, sreda: Igokea – Olimpija, FMP – Budućnost, morebitni tretji tekmi, nedelja, 8. maja: Olimpija – Igokea, Budućnost – FMP.