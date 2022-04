Odprli vrtec Agata v Poljanah

Vrtec Agata v Poljanah v občini Gorenja vas - Poljane ima nov prizidek. V njem je šest novih igralnic za potrebe vrtca, dve nadomestni učilnici za potrebe šole, preuredili in razširili so centralno šolsko kuhinjo in jedilnico ter ju opremili z najsodobnejšo opremo. Pohvalijo se lahko tudi z novim dodatnim otroškim igriščem, dosedanjega zunanjega pa so prenovili in razširili. Z novim prizidkom vrtca so dobili dodatne 1003 kvadratne metre uporabne površine. Objekt so že začeli uporabljati po letošnjih novoletnih praznikih, šele pred kratkim pa so ga slovesno predali namenu. Ogrevajo ga z lesno biomaso oziroma lesnimi sekanci prek obstoječe centralne kotlovnice, ki je bila obnovljena v sklopu prve energetske sanacije OŠ Poljane leta 2012. »Prizidek ima vgrajen sistem talnega ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. Vsa vgrajena svetila so led-izvedbe, da bi se tudi raba električne energije zmanjšala na najmanjšo možno mero,« so zapisali na občini. Projekt je z 280.546 evri sofinanciran s sredstvi Eko sklada, 760.813 evrov je prispevalo ministrstvo za izobraževanje, 1,5 milijona evrov pa občina Gorenja vas - Poljane.