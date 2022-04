Zapisi dogodivščin morskega volka

Dolgoletni pomorščak Bruno Volpi Lisjak je po dveh letih le predstavil svojo knjigo Po valovih morja na nova obzorja, ki opisuje desetletno plutje po oceanih sveta in bralcu odstira prizore dogodkov v nevihtah in srečanja z nenavadnimi ljudmi. Dotika se težkega življenja na takratnih parnikih, obravnava zgodovino in običaje tujih narodov, življenjske probleme pa tudi spolnost. Presunljive dogodivščine pomorščaka se berejo kot pustolovski roman, hkrati pa gre za zapis kulturne pomorske dediščine Slovencev.