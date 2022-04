Udeleženci in udeleženke se bodo s funkcionalno vadbo z Natašo Gorenc potili vsak prvi torek v mesecu, od 3. maja do 6. septembra. Preostale torke, med 10. majem in 27. septembrom, bo Nives Orešnik namenila jogi, zadnje četrtke v mesecu, med 26. majem in 29. septembrom, pa pilatesu. Na poletne telovadne večere je treba prinesti podlago za vadbo, stekleničko vode in brisačo. Vadbe se bodo začele ob 18. ali 19. uri in trajale 60 minut. V primeru slabega vremena bodo odpovedane.

Podrobnejše informacije o terminih in morebitnih spremembah so objavljene na družbenih omrežjih Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Prijave niso potrebne, je pa število mest omejeno.