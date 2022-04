Kot je še zapisala, so morali turnejo najprej prestaviti zaradi pandemije covida-19, sedaj zaradi njenih zdravstvenih težav. Pevka je še razkrila, da je njeno zdravstveno stanje sedaj boljše, a še vedno ni v takšni formi, kot je potrebna za turnejo.

Koncerti, ki so bili prvotno načrtovani za letošnje poletje, vključno z nastopi v Mannheimu, Kölnu, Berlinu, Hamburgu in Münchnu, so zdaj prestavljeni na leto 2023, ob tem poroča nemška tiskovna agencija dpa.