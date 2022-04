Kako bo nova vlada zastavila zunanjo politiko, si res še ne znam predstavljati, ker o tem v kampanji ni bilo veliko povedanega. Srčno pa upam, da se bo nova vlada zavedala, kako pomembno je to področje – Marjanu Šarcu recimo to res ni bilo jasno. Sam bi predlagal, da vlada sprva uredi našo zunanjepolitično strategijo. Vanjo je namreč Janševa vlada vstavila več podtaknjencev, recimo glede vladavine prava, kjer so naša prejšnja stališča relativizirali, na drugih mestih so celo skušali odpreti pot nekakšnemu evroskepticizmu. K sreči Janši evroskepticizma ni uspelo razvneti, je pa te poskuse treba formalno izbrisati. Drugič, pri našem delovanju moramo na prvo mesto postaviti EU. To je zdaj tudi posledica vojne v Ukrajini. Moramo se odločiti, kakšno Evropo si želimo. In pri snovanju nove Evrope moramo sodelovati že zdaj, ne le pri vsakodnevnih birokratskih opravilih – imeti moramo tudi širše vsebinske iniciative. Konec koncev smo to že počeli v bivši Jugoslaviji. In kot zadnje se moramo seveda tudi v zunanji politiki vrniti k sistemu iskanja soglasja med političnimi strankami. Mladina