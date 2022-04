Velikanska razlika je namreč med tem, ko je svoboda cilj, hrepenenje, neizpolnjena želja, nekaj, kar te priganja v upornost, v boj, v tveganje, žrtvovanje, iskanje rešitev, porajanje idej, mnenj, ko se ti v krvi dviga adrenalin in tako dalje, ter tistim stanjem, ki sta ga prinesla nedeljsko preštevanje glasov in zmagoslavje, kar pa postavlja gibanje iz konkurenčne stranke na mesto odgovornega za vodenje države. Tu gre za pravcati salto mortale, saj zdaj ni več cilj premagati nasprotnika, ampak sprejeti popolno odgovornost za vodenje države, ko postanejo pred volilnim molkom obljubljane puhlice nekaj povsem realnega in zavezujočega. Vsega tega se najbrž avtor – če mu ideje za ime o Gibanju Svoboda niso prišepnili iz ozadja – niti dobro ni zavedal. Da včerajšnje zveneče, tako popolno ime lahko prinaša toliko odgovornosti ne le do volilcev in domače javnosti, ampak tudi do medijev in tujine, saj vsi razumejo ali poznajo izraz »freedom«. Lepo in zveneče za uho, a tudi polno odgovornosti.

Sploh ne bo težko sestaviti ministrske ekipe, saj je vse polno ambicioznih, ki se mu bodo motali med nogama, težje bo z obljubami, ki jih bodo krvavo žuljale, saj je »svoboda« podobno kot državni proračun vezna posoda: če tu vzameš, tam manjka. In obljubili smo Inštitutu 8. marec, da bomo popravili vse po spisku, kar je »zašuštrala« Janševa vlada, in mladim stanovanja in službe in svetlo prihodnost in starim domove in lepe pokojnine in zdravstvo brez čakalnih vrst in dobre plače in uravnoteženo gospodarstvo. In tudi na kulovce ne smem pozabiti, se spomni Robert, saj sem jim pobral vse glasove, pa na tajkune, in na nacionalno TV in vladavino prava. In če je bila »svoboda« rešitev za Slovenijo, je zdaj taista »svoboda« kot mlinski kamen okoli mojega vratu, a to ni ogrlica iz biserov in tudi od plesa se mi že vrti. To in vse drugo ter tretje sledi, in če boste poslušali radovednih ušes ter gledali zvedavih oči, vam prav nič ne uide.

Jožef Praprotnik, Jesenice