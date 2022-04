Matej Arčon, generalni sekretar Gibanja Svoboda

Matej Arčon je bil prelomnega leta 1997, ko so se mu odprla vrata v profesionalno politiko, predsednik Kluba goriških študentov. K njemu so prišli trije znanci in ga vprašali, če bi prevzel vodenje lokalne pisarne LDS za severno Primorsko. “Povedal sem jim, da o politiki nimam pojma. Vedel sem le, da je Milan Kučan predsednik države in da je Janez Drnovšek predsednik vlade. In to je bilo vse,” se je pogovora spominjal v enem izmed kasnejših intervjujev. Politika je tistega dne postala njegova karierna sopotnica, in ko se je že zdelo, da jo je zapustil, je na letošnjih državnozborskih volitvah v domačem volilnem okraju zbral rekordno 46-odstotno podporo.