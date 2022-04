Janšev primopredajni listek Golobu

Ko je leta 2010 britanska konservativna vlada prevzemala krmilo države po volitvah, je novi šef državne zakladnice David Laws na mizi našel – v skladu z lepo otoško tradicijo – pisemce laburističnega predhodnika Liama Byrna, ki mu je v primopredajnem »zapisniku« pustil sporočilo, ki je šlo v anale svetovne finančne politike: »Dragi moj, bojim se, da ti moram povedati, da tu ni nobenega denarja več.« Ne vemo sicer, kaj bo dosedanji slovenski finančni minister Andrej Šircelj pustil prvemu finančniku vlade Roberta Goloba – niti tega še ne vemo, kdo bi to lahko bil –, a sporočilo bi lahko bilo podobno, le da v nasprotni smeri: napoved gospodarske rasti, ki jo je Janševa vlada pustila za seboj, je namreč precej pretirana in daleč od sijaja, ki ga na videz ponuja. V tem pogledu bi bil primernejši spomin na listek, ki ga je leta 1964 od predhodnika dobil na mizo novi britanski laburistični finančni minister James Callaghan: »Vso srečo, stari, in sori, ker sem ti pustil tako sranje.«