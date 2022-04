Pred spremljevalci slovenske nogometne lige bo danes vrhunec sezone, ki odloča o naslovu državnega prvaka. V Ljudskem vrtu se bosta v derbiju pomerila vodilna Maribor in Koper. Mariborčani so v boljšem položaju, saj imajo točko prednosti pred Koprčani, kar pomeni, da je za njih ob zmagi ugoden izid tudi remi. Prednost imajo tudi v medsebojnih tekmah, saj so zmagali dvakrat (2:0, 2:1), Koper pa le enkrat (2:0). Obe ekipi sta ujeli dobro formo za finiš sezone.

Maribor brez stebra obrambe Ažbeta Juga

Maribor se je znašel v težavah, saj je ostal brez poveljnika obrambe. Vratar Ažbe Jug si je na gostovanju v Sežani poškodoval ramo in sezona je zanj že končana. Med vratnici bo tako kot v Sežani stopil 22-leni Nizozemec Menno Bergsen, ki utegne imeti kot tujec težave pri komunikaciji s soigralci. Jug je bil s soigralci odlično uigran in je razvil dobro komunikacijo z igralci v polju. »Niti malo me ne skrbi za Menna, saj gre za odličnega fanta in zelo dobrega vratarja. Brez težav bo nadomestil Ažbeta,« je pojasnil trener Maribora Radovan Karanović. Nizozemec ima kakovost, nima pa minut. Minulo soboto je dobil sploh prve v slovenski ligi, pred tem je branil le na jesenski tekmi četrtfinala pokala. Od stila igre, v katerem vratar pogosto začne napade, Karanović ne bo odstopal: »Nič se ne bo spremenilo. Bergsen je zelo dober v igri z nogo, pričakujem celo kakšno boljšo podajo.«

Mariborčani trdijo, da so priprave potekale enako kot pred podobnimi tekmami. Stavijo na igralce, ki imajo izkušnje z osvajanjem naslovov in ogromno kilometrine. Prav najizkušenejša igralca Marcos Tavares in Rok Kronaveter sta poskrbela za zmago v Sežani. Igro nasprotnika je Karanović preučil in prišel do ugotovitve, da Koper postaja vse bolj podoben Mariboru. »V zadnjem času je uporabil naš recept. Konstantno imajo pet ali šest igralcev zadaj, spredaj pa se zanašajo na individualno kakovost. Nedvomno gre za zelo dobre igralce, ki so sposobni vsaki ekipi v ligi zabiti gol. Zanesljiva obramba in individualna kakovost v napadu sta bili največji odliki Kopra na zadnjih tekmah,« je opazil Karanović. Ekipa, ki je predlani zaključila vzpon iz četrte lige v prvo, lani pa v dodatnih kvalifikacijah potrjevala mesto med elito, letos v bitki za naslov ne popušča. Trenerja štajerske zasedbe to ne preseneča: »Imajo dolgo klop, začutili so kakovost in navdih, ki se je zgodil spomladi. Poskušajo izkoristiti vse, kar lahko. Igrajo neobremenjeno, kar je velika zadeva, tudi nasprotniki se na njih ne pripravijo tako kot na nas. Razlike so v odnosih. Koper je vse to dobro izkoristil in realno je tam, kjer je.«

Čeprav so zaradi poškodbe izgubili prvega strelca Maksa Barišiča, imajo Primorci v sprednji liniji še vedno dovolj orožij. Štafetno palico so uspešno zagrabili Bede Osuji, Kaheem Parris in Lamin Colley. »Vsi trije so v zelo dobri formi, a bomo našli recept, kako jih ustaviti. Računam, da bomo mi vodili igro,« je dodal Karanović, ki ne verjame, da bodo nogometaši Kopra v Ljudskem vrtu napadli z vsemi topovi, šli na glavo: »Predvidevam, da bodo igrali na točko, v bolj zaprti varianti, saj je to njihov slog igre v zadnjem času. Dobro smo jih analizirali in se dobro pripravili. Marsikaj bo odvisno od nas.«

Tradicija je krepko na strani Maribora. Koper je iz Ljudskega vrta nazadnje poln izkupiček odnesel avgusta 2009 (od aktivnih igralcev je za Maribor takrat igral Tavares, za Koper pa Guberac in Rajčević), na naslednjih 18 prvenstvenih tekmah pa ga je lovil brez uspeha. »Ne le v nogometu, v marsikaterem športu je lahko tradicija zelo posebna zadeva. Ta tekma bo imela poseben naboj. Ker lahko oboji veliko dobimo in hkrati marsikaj izgubimo, bo najbrž šlo za bolj taktično tekmo. Veseli bomo, če bo tradicija ostala na naši strani,« je o dolgem nizu dejal Karanović.

Gubercu je ljubši pokal za državnega prvaka

Mariborčani stavijo izdatno na pomoč navijačev, a tudi v Kopru niso ničesar prepustili naključju. Ekipa se je že včeraj preselila na Štajersko, predsednik kluba Ante Guberac bo na tekmo pripotoval naravnost iz Beograda. Vodstvo kluba je za navijače organiziralo prevoz z avtobusom v Maribor po ceni 20 evrov (vstopnica in prevoz), kar pomeni, da bo imela ekipa na tekmi leta podporo tudi s tribun. Koprčani, ki so v igri za dvojno krono, so v naletu šestih zaporednih zmag v ligi in igrajo šampionsko.

Nova odlika ekipe je, da se znajo prilagoditi zahtevam tekme. Po potrebi igrajo napadalno in atraktivno ali pa pragmatično postavijo obrambne okope (na zadnjih treh tekmah niso prejeli zadetka in zmagali z minimalnih 1:0) in čakajo na svojo priložnost iz protinapadov. Tekma v Ljudskem vrtu bo test zrelosti zasedbe Zorana Zeljkovića. Zaradi rumenih kartonov bo manjkal kapetan Ivica Guberac, ki bo po letošnji sezoni sklenil kariero. Še prej si želi dvigniti dva pokala, med katerima mu je ljubši tisti za naslov prvaka.

»Zelo dobro se zavedamo pomembnosti tekme v Mariboru. Zmagovalec si bo priigral dobro popotnico do naslova državnega prvaka. Zavedamo se, da ne bo lahko, a verjamemo v naše sposobnosti in uspeh. V Ljudskem vrtu bomo igrali po najboljših močeh, nato pa bomo videli, kakšen je izkupiček,« je napovedal Zoran Zeljković, ki spada med bolj redkobesedne trenerje v ligi.