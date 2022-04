Med drugim bo dokumentarec pokazal nekatere posnetke, ki jih je George Michael posnel sam in so bili doslej še neobjavljeni. »Našel sem jih v neki starejši omari, spravljene v hladilni torbi. George jih je očitno nekoč spravil vanjo in na njih pozabil, saj je večkrat povedal, da jih je izgubil,« je pojasnil David Austin in dodal, da bodo gledalci lahko videli tudi številne posnetke Georgea Michaela iz otroških dni: »Te imam zaradi tega, ker so imeli moji starši kamero. Z njo sem snemal vse živo, med drugim tudi, kako pri šestih letih igram kitaro, George pa bobne, pri čemer ti niso bili pravi, temveč je s paličkami udarjal po vzglavnikih.«