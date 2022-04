Tako se je na zabavi zbralo okoli 250 gostov, med njimi kar lepo število znanih obrazov. Pevka je na svojo zabavo povabila številne svoje pop kolege, mnogi pa so na željo slavljenke stopili na oder in zapeli pesem. Seve je precej navdušil Petar Grašo, ki je zapel Oliverjevo molitev za Magdaleno, medtem ko ga je ta hipnotizirano poslušala. »Ko poje, vsi molčijo ... Hvala, prijatelj, čudovit si bil kot vedno ...« je zapisala Severina. Poleg že omenjenega Graša in njegove žene Hane so se povabilu odzvali tudi Boris Novković in Saša Matić, med povabljenci pa ni manjkal niti slovenski kuharski mojster Tomaž Kavčič. vl