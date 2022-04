Patrick Bevin (Ineos) je bil v ciljnem sprintu prepričljivo najmočnejši, za seboj je pustil zmagovalca dveh etap na letošnji dirki Hayterja ter člana Jumbo Visme Dennisa, ki je še po tretji zaporedni etapi na vrhu skupnega seštevka. Dennis ima zdaj 14 sekund prednosti pred Bevinom, Avstrijec Felix Grossschartner na tretjem mestu zaostaja 18 sekund.

Edini slovenski predstavnik na dirki Jan Polanc (UAE Emirates) je bil tokrat blizu najboljšim, saj je etapo končal na 13. mestu v času zmagovalca, skupno pa je 44. z 1:57 minute zamude.

Na današnji etapi so kar nekaj časa vodili Francoza Remi Cavagna in Nans Peters ter Latvijec Krists Neilands, ki so si na razgibani etapi prikolesarili nekaj minut prednosti, toda v odločilnih trenutkih dirke je glavnina hitro manjšala zaostanek in jih »požrla« slabih 20 km pred ciljem.

V soboto bo na sporedu predzadnja, 180 kilometrov dolga etapa med Aiglejem in Zinalom, ki se bo končala z vzponom. Dirka se bo s še eno zahtevno etapo končala v nedeljo.