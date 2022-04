Kraljevi kozolci v Dolenjskem muzeju

V Dolenjskem muzeju so odprli zanimivi etnološki razstavi. Prva nosi naslov Kraljevi kozolci in prikazuje digitalizirano gradivo s terenskega dela Nika Kralja iz 70. let, ko je po Sloveniji preučeval kozolce. Makete kozolcev na razstavi Kozolci iz sence pozabe pa so delo Damjana Popelarja.