Moški naj bi v četrtek okoli 13. ure huje pretepel 34-letnico in pobegnil s kraja dogodka. Policisti so mu kmalu po dogodku odvzeli prostost in o dogodku obvestili dežurno državno tožilko in dežurno preiskovalno sodnico.

Gre za drugi poskus umora na območju Policijske uprave Maribor letos.