Ocenjena vrednost pomoči skupaj s prevozom znaša 179.165,83 evra, koordinacijo nudenja pomoči in realizacijo sprejetega sklepa pa bo izvedlo obrambno ministrstvo.

Konkretneje bo Ukrajini poslano 100 kosov IP telefonov, 40 kompletov namiznih računalnikov z monitorji, tipkovnico in miško, 60 prenosnih računalnikov, 60 bencinskih agregatov, 2000 anten in 39 kosov kablov, so še sporočili po seji vlade.