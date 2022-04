Ženske, ki so bile stare od 30 do 55 let, so delale v rudniku brez licence v okrožju Mandailing Natal, je povedal vodja lokalne policije Reza Akbar. esrečo sta preživeli le dve ženski, ki sta delali v rudniku. Vrnili sta se v vas ter o dogodku obvestili oblasti. Reševalci so nato potrebovali več ur, da so se prebili do trupel žrtev, saj so bila ta zakopana v dva metra globoki luknji, ki je bila napolnjena z blatom.

V Indoneziji, bogati z mineralnimi surovinami, so pogosti rudniki brez licenc, zapuščena območja pa privabljajo domačine, ki brez ustrezne varnostne opreme iščejo ostanke zlate rude. Nesreče so pogoste zaradi zemeljskih plazov, zlasti v monsunskih poletnih mesecih.

Lani je v Parigi Moutongu na otoku Sulavesi zaradi zrušenja nezakonitega rudnika zlata umrlo šest rudarjev.