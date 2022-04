Meneghetti Bale

V neokrnjeni naravi v neposredni bližini romantično prenovljenega mesteca Bale so v zadnjih letih zgradili in dogradili enega najbolj zanimivih zasebnih resortov v Istri. Ekipa, ki se je odločila svetu ponuditi razmeroma draga vina Meneghetti, ima v krajih, ki so bili nekoč na koncu sveta, vile, apartmaje, pa tudi cenejše klasične sobe, ki vas bodo te dni stale kakšnih 300 evrov na noč. Najdražje so nekaj več kot 500 evrov. Drago? Pravijo, da ne, če se osredotočite na visoko raven ponudbe, na njihove restavracije in lokale, na bazene in savne, pa seveda na pokušino vin in oljčnega olja. Imajo prestižno restavracijo, ki za 100 evrov ponuja meni petih jedi (šparglji v solati, testenine s kozicami, ham z artičokami, jelenček v skorjici semenk in sladica), vas pa opozarjajo, da zahtevajo urejen videz, zato ob jelu in pilu odsvetujemo kavbojke. Ob vsej velnes oskrbi vam lahko organizirajo celotno bivanje, rekreacijo, izlete v vinske kleti, na obalo in v oljčnike. Tako ali tako pa se je vredno ustaviti tudi v njihovi kleti, ki zadnje čase velja za eno najboljših v Istri.