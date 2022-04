Pogozdovanje mesta

Med epidemijo smo spoznali, da lahko razpoložljiva infrastruktura mesta in omrežje javnih storitev delujeta tudi v izrednih razmerah in da je tudi mestna skupnost dovolj prožna ter ustvarjalna, da se hitro odzove na spremembe in se jim prilagodi. Po mojem mnenju je bila vendarle najbolj dragocena izkušnja epidemije ta, da se lahko vsaj deloma odpovemo potrošniškemu načinu življenja, če je to nujno. Še posebej poučno je bilo spoznanje, kako nenaden in blagodejen je lahko vpliv bolj vzdržnega življenja na bolj zdravo grajeno okolje in bolj pristne družbene odnose v mestu. V času osamitve in medosebne oddaljenosti so ljudje hitro usvojili nove veščine za običajno življenje, bivanje, učenje, delovanje, oskrbovanje, udejstvovanje in ustvarjanje po spletu. Delo na daljavo, učenje na daljavo, kupovanje na daljavo in opravljanje storitev na daljavo so ljudje zlahka usvojiti. Po sili razmer je brezstično mesto na hitro postalo pametno, ko so začeli ljudje množično uporabljati digitalne naprave in omrežja za vsakdanja opravila.