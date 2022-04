Zakaj ne bi bili v sistem vključeni vsi?

Prekarno delo je že leta vir preživetja velikega deleža prebivalstva Slovenije. Je tudi tema predvolilnih kampanj, ustanovljen je bil Inštitut za študije prekariata in lahko rečemo, da je problem že vtisnjen v družbeno zavest. Doma in v tujini so strokovnjaki različnih profilov izdelali številne raziskave, ki se bolj ali manj omejujejo na analize in statistike. Predlagajo drobne izboljšave, ki pa prekarnosti ne odpravljajo.