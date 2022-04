Vera v resnico

Litovec Paulius Sentua od začetka vojne v Ukrajini po telefonu kliče ruske državljane, da bi se z njimi pogovarjal o ruski invaziji na Ukrajino. »Sem prostovoljec organizacije Call Russia in rad bi se pogovarjal z Rusom, ki bi hotel vedeti več o dogajanju v Ukrajini. Imate morda pet minut časa?« običajno začne pogovor z neznancem Paulius in pogosto se pogovor s tem tudi konča, še posebej po razkritju pokola v Buči. Pred tem so se Rusi s Pauliusom radi pogovarjali, po Buči pa se mu zdi, da so se dokončno zaprli sami vase.