Oprosti, Erich, imel si prav​

Pred dvajsetimi leti sem osupel odkril, da zidar, ki mi je v stanovanju gradil predelne stene, ime mu je bilo Jozo, ne zna narediti pravega kota! Ko sem mu pokazal Pitagorov izrek – in na kateto s tremi in štirimi zaboji Ožujskega piva zložil hipotenuzo s petimi gajbami in dobil popolnih devetdeset stopinj – je bil navdušen, kot da bi izvedel za kakšno čudežno magijo. Trik sem mu napisal na list papirja iz beležnice, pri čemer sem mu poskusil pojasniti, da stvar enako deluje tako z gajbami Karlovškega piva kot s čimerkoli – s tremi, štirimi in petimi škatlicami cigaret, zidaki ali metri – on pa se je na lastne oči prepričal o magiji Ožujskega piva in ni hotel po nepotrebnem eksperimentirati. Vse od takrat je Jozo med splitskimi gradbeniki nesporni bog, prvi svečenik skrivnostnega pitagorejskega kulta in varuh skrivnosti pravega kota devetdesetih stopinj, ki ga pokličejo vedno, kadar je treba na kakem gradbišču narediti pravi kot: menda potrebuje samo dvanajst gajb Ožujskega. Takrat sem, glejte, doumel, zakaj ljudje verjamejo, da so piramide v Gizi gradili vesoljci. To so prav tisti ljudje, ki se jezno sprašujejo, zakaj njihovi otroci potrebujejo matematiko, bedneži, za katere so vesoljci edina sprejemljiva razlaga za popolnoma ravno postavljene zidove starih Inkov.