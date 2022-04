Premešane karte

Volitve so za nami, nekateri slavijo, drugi se v šoku in žalosti poslavljajo od oblasti. Slovenija obrača nov list. Kakšna bo nova slovenska zunanja in varnostna politika? Predvolilne predstavitve in soočanja nam ne pomagajo pri odgovorih. Predvolilni čas je bil podoben tekmovanju za miss sveta. Vsi so bili za mir in sodelovanje, upajoč, da bo to dovolj za zagotovitev zlate krone (mandatarja) nove vlade ali vsaj statusa spremljevalk. Levica je načelno in dosledno navijala za gandijevstvo – nenasilje, ki vključuje državno nevtralnost, izstop iz Nata in premeščanje proračunskih sredstev iz obrambnih v socialne programe, kljub grmenju topov nedaleč od naših meja. Janša bi, na nasprotnem polu, še naprej mahal s tujim mečem, igrajoč heroja, ki si upa in ga zato kliče sam ameriški zunanji minister (taisti, ki ga je njegova Nova24TV označila za vojnega hujskača). Preostali bi dali več za vojsko, vendar tako, da bi s tem lahko počeli še kaj: gasili požare, reševali ljudi v planinah ali orali njive.