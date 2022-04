Kje so stranke najbolj pogorele

Največja slovenska mesta, od Ljubljane, Maribora, Celja, Velenja, Kranja, Murske Sobote do Kopra in Nove Gorice,od nekdaj veljajo zapretežno levoliberalna volilna območja. Medtem so denimo Ribnica, Grosuplje, Ivančna Gorica ali Trebnje tradicionalno desni volilni okraji, utrdbe SDS. A letošnji pohod Gibanja Svoboda je zamajal tudi te zakoreninjene tradicije. S pomočjo Marka Plahute (Virostatiq) smo analizirali izide nedeljskih volitev po volilnih okrajih in strankah, preverjali smo, kje so se stranke in kandidatne liste odrezale pod- in kje nadpovprečno glede na njihov rezultat na državni ravni.