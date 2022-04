Ko se med rdečkarje in krpčanarje naseli hudič

Politični profil Slovenije je že vsaj dvajset let netipičen glede na kulturno-politično nam sorodne evropske države. Če se v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, v Skandinaviji, na Pirenejih, domala v večini evropskih držav za volilni primat med sabo spopadajo krščanski demokrati in socialisti oziroma socialdemokrati (zaradi česar sta poslanski frakciji EPP in S&D najmočnejši politični skupini v evropskem parlamentu), v Sloveniji ni tako. Slovenski krščanski demokrati in socialisti v slovenskih razmerah na parlamentarnih volitvah že desetletja izgubljajo, v najboljšem primeru pa stagnirajo. Tudi na letošnjih volitvah je bilo tako, a si tega ne socialisti in ne krščanski demokrati nočejo priznati. Raziskujemo, zakaj je politični profil Slovenije tako drugačen od drugih.