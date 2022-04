Odšel je človek širokega srca

Ta teden je Avstrija izgubila enega svojih priljubljenih glasbenikov in pomembnega borca za človekove pravice. Willi Resetarits, gradiščanski Hrvat, ki se je rodil leta 1948 v Stinjakih (Stinatz), se je nemščine naučil šele, ko je bil star tri leta in se je preselil na Dunaj. Kasneje je bil pojoč dunajski dialekt stalen spremljevalec njegovih pesmi. Z glasbo se je začel ukvarjati že v času šolanja, študiral je angleščino in šport, s ciljem, da bi postal učitelj. A mu je šlo v glasbi tako dobro, da si je lahko izbral drugo življenjsko pot. Leta 1969 je postal član rock skupine Schmetterlinge, njihov najpomembnejši album je Proletenpassion, ki so ga prvič izvedli leta 1976 na festivalu Wiener Festwochen. Kasneje je Willi Resetarits utelesil umetniško figuro, imenovano dr. Kurt Ostbahn (ali Ostbahn Kurti), ki si jo je izmislil tekstopisec Günter Brödl. Kot Ostbahn Kurti je Resetarits nastopal v vlogi glasbenika in moderatorja številnih radijskih glasbenih oddaj. V spominu bo sosedom ostal tudi kot politično angažiran človek in velik borec za pravice deprivilegiranih. Bil je soustanovitelj organizacije Asyl in Not, društva, ki je nastalo leta 1985 in je bilo sprva namenjeno predvsem pomoči beguncem iz Irana. Kasneje se je preoblikovalo v svetovalnico za politično preganjane, ne glede na to, od kod so prišli. Leta 1992 je bil med soustanovitelji društva SOS Mitmensch, ki se zavzema za človekove pravice in enakopravnost ljudi ne glede na njihovo narodnost ali poreklo. Kot takšno je bilo društvo pomemben nasprotni pol takratnemu rasizmu in hujskanju avstrijskih svobodnjakov. Tri leta kasneje je Resetarits ustanovil Integrationshaus (Integracijska hiša), še danes eno najpomembnejših opornih točk za begunce in migrante, ki so se znašli v avstrijski prestolnici. Prejšnjo soboto je Resetarits še otvoril znan Begunski ples na Dunaju, kjer so se zbirali prostovoljni prispevki za Integracijsko hišo, dan kasneje pa se je poslovil s tega sveta.