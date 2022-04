Ni izdajalka

»Natančno vem, da nisem nobena izdajalka, jaz ljubim svojo domovino,« pravi Čulpan Hamatova v pogovoru z novinarko Katerino Gordeevo na njenem Youtube kanalu, ki ga spremlja več milijonov naročnikov. Hamatova je ena najbolj slavnih ruskih igralk, v Evropi jo poznamo predvsem po vlogi Lare v večkrat nagrajenem nemškem filmu Good Bye Lenin in po vlogi v filmu Petrov's Flu ruskega režiserja Kirila Serebrenikova. Še leta 2012 je Hamatova aktivno podprla predvolilno kampanjo ruskega predsednika Vladimirja Putina, v zameno za podporo njenemu skladu Daruj življenje, ki podpira z rakom obolele otroke. Deset let kasneje je skupaj z mnogimi ruskimi umetniki in intelektualci podpisala peticijo za mir in proti vojni, ki jo Rusija bije v Ukrajini. Danes je Hamatova s svojimi tremi otroki v Latviji in pravi, da se ne more vrniti domov. Ruski predsednik Putin je namreč vse, ki so v zadnjih mesecih odšli iz Rusije, označil za izdajalce. Hamatova pravi, da ima le eno možnost, da se vrne v svojo domovino, ne da bi jo strpali v zapor: da vojno v Ukrajini neha imenovati vojna in prosi za odpuščanje, ker ni podprla vojaške operacije. »A jaz ne morem zanikati tega, kar vidim z lastnimi očmi,« pojasnjuje Hamatova, kot tudi ne more zanikati tega, da gorje in trpljenje Ukrajincev, humanitarna katastrofa, ki jo doživljajo, nimajo nikakršne zveze s kakršnokoli »osvoboditvijo«, kot vojno v Ukrajini svoji javnosti predstavljajo ruske oblasti. Rusijo so v zadnjih mesecih zapustili številni umetniki, novinarji, intelektualci. Točnih podatkov o njihovem številu ni, grobe ocene govorijo o več stotisočih, največ jih je v Gruziji in Armeniji, ki od ruskih državljanov za vstop v državo ne zahtevata vizuma.