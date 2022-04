Nad bakterije z bakterijami

Petra Gastmeier je nemška zdravnica, ki se je specializirala za higieno in okoljsko medicino. Je profesorica na znameniti medicinski fakulteti Charite v Berlinu in direktorica tamkajšnjega inštituta, ki se ukvarja z raziskovanjem metod, s katerimi bi preprečili bolnišnične okužbe pacientov. Ob nedavno izvedeni študiji, v kateri so raziskovali, kako čim bolj učinkovito in pacientom ter okolju prijazno čistiti bolniške sobe, so odkrili, da je veliko bolje kot z dezinfekcijskimi sredstvi ali agresivnimi kemičnimi čistili to uspelo s čistili, ki temeljijo na dobrih bakterijah. Kar se sprva sliši absurdno, saj je cilj čiščenja bolnišničnih prostorov prav čim bolj temeljito uničenje bakterij, ne pa nanašanje tekočine, v kateri kar mrgoli bacilov (50 milijonov na mililiter), ima svojo logiko, če pogledamo, kako se pred slabimi bakterijami ščiti naše telo. Naš imunski sistem niti ne poskuša obdržati naših organov sterilnih, nasprotno, na organih je na milijone bakterij, ki ščitijo naše telo pred vdorom patogenih klic. Petra Gastmeier je takole pojasnila novo strategijo boja proti bolnišničnim okužbam: nevarne bolezenske klice skušajo namesto njihovega uničevanja odstraniti tako, da jih nadomestijo z miroljubnimi mikrobi. »V boju proti slabim bakterijam uporabljamo dobre bakterije,« pravi Gastmeierjeva, saj dobre bakterije ne le zasedejo površine, na katere so nanesene, temveč s patogenimi mikroorganizmi tudi konkurirajo za hrano, ki je na voljo. Trinajst tednov so tako v kliniki Charite bolniške sobe čistili s probiotično tekočino, za primerjavo pa so jih potem enako obdobje čistili z običajnimi čistili in dezinfekcijskimi sredstvi. Rezultati študije so pokazali, da je bilo ob probiotičnem čiščenju v bolniških sobah manj bakterij, bile pa so tudi bolj raznolike. Petra Gastmeier pojasni, da prav ta biotska raznovrstnost površine dodatno ščiti pred naselitvijo patogenih mikroorganizmov, povzročiteljev bolezni.